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Çaldıkları 20 külçe alüminyumu araca yüklerken suçüstü yakalandılar
Kocaeli’de bir işletmeden çaldıkları 20 adet alüminyum külçeyi araca yüklerken suçüstü yakalanan iki şahıs gözaltına alındı.
Asayiş 23.06.2022, 14:20
Kocaeli’de bir işletmeden çaldıkları 20 adet alüminyum külçeyi araca yüklerken suçüstü yakalanan iki şahıs gözaltına alındı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde devriye ekipleri, hırsızları suçüstü yakaladı. Ekipler devriye esnasında, şüpheli bir araca malzeme taşındığını gördü. Malzemelerin 20 adet alüminyum külçe olduğu anlaşıldı. Malzemelerin B.M. isimli bir işletmeden çalındığı tespit edildi. Suçüstü yakalanan E.E. (39) ve B.K. (32) isimli iki şahıs gözaltına alındı.