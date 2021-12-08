Çaldığı 20 bin liralık kablo ile yakalandı

Düzce’de değişik zamanlarda ve yerlerde kablo çalarak mağduriyet yaşatan kablo hırsızı, ekiplerin hummalı çalışması sonucu yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce’de değişik zamanlarda ve eski sanayi sitesinde bulunan iş yerlerinden kabloların çalındığı ihbarı üzerine Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şüphelileri yakalamak üzere çalışma başlatan ekipler, kablo hırsızlığı yapılan iş yerlerindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, E. Ö. İsimli şahsın yaptığını belirledi.

Şahsı yakalamak için titiz ve hummalı çalışma başlatan ekipler, E.Ö.’yü suçüstü yakaladı. Şahsın depo olarak kullandığı yerde ise piyasa değeri 20 bin TL olan değişik ebatlarda kablolar ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen E.Ö., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Çilimli Cezaevine gönderildi.