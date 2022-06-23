Bylock kullanıcılarına İzmir merkezli operasyon: 10 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik İzmir merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 14 şüpheliden 10’u yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma dahilinde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat kullandıkları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcıları olduğu belirlenen aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen, araştırma görevlisi ve zabıt katibinin de bulunduğu 14 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamaya yönelik İzmir, Muğla, Ordu, Kayseri ve Isparta’da çalışma yürüttü.

10 şüpheli gözaltında

Polis ekiplerince önceden belirlenen adresleri düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 14 şüpheliden 10’u gözaltına alındı. Adres yerinde bulunmayan 4 şüpheli yakalama çalışmaları ise sürüyor.