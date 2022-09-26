Büyükşehir zabıtası 9 ayda 6 bin 649 olaya müdahale etti

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri yılın ilk 9 ayında 6 bin 649 olaya müdahale etti.

Şehirde düzeni sağlamak ve toplum sağlığını korumak için 206 personel ve 51 araç filosu ile hizmet veren zabıta ekipleri 2022 yılının ilk 9 ayında 3 bin 153 denetim gerçekleştirdi. 275 dilenci vakası ve çözüm merkezi hattına gelen 3 bin 221 ihbar olmak üzere toplam 6 bin 649 olaya müdahale eden ekipler, 148 cezai işlem tutanağı ve dilenciler üzerinden çıkan toplam 23 bin 24 TL’ye el koyarak kamuya aktardı. Yıl içerisinde 174 CİMER, mail ve dilekçeye cevap verdi. Ayrıca çalışma ruhsatı olmadan faaliyet gösteren 14 işyeri tespit edilerek ilçe belediyelerine bildirildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerin şehir halkının huzuru ve mutluluğu için 7/24 özveriyle görev yaptığını söyledi. Vatandaşın huzuru ve kamu düzeni için gece gündüz görev yapan zabıta ekiplerinin asli görevlerinin yanı sıra olumsuz her türlü olayda, zorda kalan vatandaşların da yardımına koştuğunu hatırlatan Başkan Demir, yaz-kış demeden Samsun halkına hizmet eden zabıtanın her zaman hazır olduğunu ifade etti.