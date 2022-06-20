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Büyükçekmece’de kavgada sandalyeler havada uçuştu
Büyükçekmece’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada sandalyeler havada uçuştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Asayiş 20.06.2022, 22:14
Büyükçekmece’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada sandalyeler havada uçuştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Büyükçekmece Mimaroba’da bir kafe önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada sandalyeler havada uçuştu. Kavganın sebebi henüz bilinmezken, olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.