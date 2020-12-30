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Bursa’da yangın paniği...Muhtarın evi küle döndü
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yangın çıktı. Köy muhtarına ait ev, ardiya ve samanlık kullanılamaz hale geldi.
Asayiş 30.12.2020, 16:27
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Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yangın çıktı. Köy muhtarına ait ev, ardiya ve samanlık kullanılamaz hale geldi.
Olay kırsal Behram Mahallesinde meydana geldi. Mahalle Muhtarı Ekrem Aydın’a ait olduğu öğrenilen evde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Evine 50 metre mesafedeki bahçesini temizleyen muhtar Aydın, evden çıkan dumanlar üzerine bahçe hortumuyla müdahale etmeye çalışsa da alevler tüm evi kapladı. Evin yanında ardiye olarak kullanılan alan ve samanlığa sıçrayan yangına olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında can kaybını yaşanmazken ev, ardiye ve samanlık kullanılamaz hale geldi.Ekipler olayla alakalı tahkikat başlattı.
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