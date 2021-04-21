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Bursa’da virajı alamayan kamyon devrildi

Bursa’da yokuş aşağıya ilerleyen kamyon kontrolden çıkarak devrildi.

Asayiş 21.04.2021, 16:01
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Bursa’da virajı alamayan kamyon devrildi

Bursa’da yokuş aşağıya ilerleyen kamyon kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza, öğle saatlerinde Yenişehir-İznik yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre viraja giren kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası yol tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Kaza kamyon sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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