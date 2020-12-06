Bursa’da tüm ikazlara rağmen vatandaş bildiğini okuyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde tüm uyarı ve ikazlara rağmen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlar sokaklara çıktı.

Korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye genelinde 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Kısıtlama pazartesi sabah 05.00’de sona erecek. Polis ve jandarma ekipleri de kendi bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor. Kavşaklarda uygulama yapan ekipler, araçları tek tek durdurarak izin belgelerini kontrol ediyor. Bursa’nın İnegöl ilçesinde denetimlerde durdurulan kişilerin elindeki formlara firmalar tarafından kendi kaşeleri vurularak izin verildiği görüldü. Yüzlerce araç durduran ekipler, hep aynı manzarayla karşılaştı.

İnegöl sokaklarında se sanki kısıtlama gelmemiş gibi insanların olduğu görüldü. Ekipleri görenler evlerine kaçıyor ancak polis gittikten sonra tekrar kendilerini sokağa atıyor. İnegöl’de kısıtlamanın son gününde yine duyarsız vatandaşlar kendi bildiklerini okumaya devam ediyor.