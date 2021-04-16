banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İstanbul'da kira ortalaması bin 677 TL
İstanbul'da kira ortalaması bin 677 TL
'Alacağım cAlacağım ceza en fazla 3-5 ay, her şeyi göze alıyorum'
'Alacağım cAlacağım ceza en fazla 3-5 ay, her şeyi göze alıyorum'
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündeme gelecek
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündeme gelecek
6 emekli amiral ve 1 emekli general ifadeye çağrıldı
6 emekli amiral ve 1 emekli general ifadeye çağrıldı

Bursa’da toplu taşıma midibüsü devrildi: 5 yaralı

Bursa’da toplu taşıma midibüsü mobese direğine çarptıktan sonra yan yattı. Direği yerinden söken midibüste 5 kişi yaralandı.

Asayiş 16.04.2021, 09:25
Bursa’da toplu taşıma midibüsü devrildi: 5 yaralı

Bursa’da toplu taşıma midibüsü mobese direğine çarptıktan sonra yan yattı. Direği yerinden söken midibüste 5 kişi yaralandı.

Olay, İzmir yolu Caddesi Uludağ Üniversitesi Kavşağı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Hürriyet Mahallesi ile Uludağ Üniversitesi arasında hizmet veren 16 M 10038 plakalı midibüs bilinmeyen bir nedenle kavşakta yapım aşamasında olan mobese direğine çarptıktan sonra yan yattı.

Araç içinde seyahat eden 4 yolcu ve şoför hafif şekilde yaralandı. Olayı gören güvenlik görevlileri, polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 ekipleri araçtan kendi imkanlarıyla çıkan yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.Olay yerine tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yolun yeniden trafiğe açılması için devrilen midibüs çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
12°
parçalı bulutlu