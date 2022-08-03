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Bursa’da tır refüje devrildi: 1 yaralı

Bursa’da kontrolden çıkarak refüje yan yatan tırın sürücüsü ağır yaralandı.

Asayiş 03.08.2022, 10:09
Bursa’da tır refüje devrildi: 1 yaralı

Bursa’da kontrolden çıkarak refüje yan yatan tırın sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa-Yalova yolu Karsak mevkiinde seyir halindeki Mithat A. idaresindeki 35 HC 0708 plakalı tır, sabah erken saatlerde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Ağır yaralanan tır sürücüsü sıkıştığı yerden çıkartılarak hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri kaza bölgesinde geniş önlem aldı. Tırın kurtarıcı yardımıyla bölgeden kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

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