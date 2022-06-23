Bursa’da Tiktok çılgınlığı...Birbirlerine kurşun yağdırdılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 gencin tabancalarla birbirlerine ateş ettikleri anları, bir başkası kayıt altına alıp sosyal medya hesabından paylaştı.

Olay gece saatlerinde Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz isimleri belirlenemeyen 2 şahıs, tabancalarla birbirine ateş etti.

Bir başka şahıs ise o anları amatör kamera ile kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medyada Tiktok’ta paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattılar.