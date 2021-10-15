Bursa’da tekstil fabrikasında yangın

Bursa’nın Kestel ilçesinde bir elyaf ürünlerin olduğu tekstil fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi ile 112 ekibi gönderildi. Yangının büyük olduğu ekiplerin müdahale ettiği bildirilirken fabrikadan yükselen alev ve dumanlar çevreden de görüldü. Aynı ilçede geçtiğimiz hafta bir plastik hammadde üretiminin yapıldığı fabrikada yaşanan patlama ve yangında 1 işçi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralanmıştı.