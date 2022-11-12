Bursa’da sokak köpekleri dehşet saçtı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir çiftlikteki 8 koyun telef oldu. 13 koyunun da yaralandığı saldırı sonrası kuduz şüphesi nedeniyle çiftlikteki tüm hayvanlar aşılandı.

Son dönemde artan sokak köpekleri dehşetine Mustafakemalpaşa’da bir yenisi daha eklendi. Köpeklerin hedefinde bu kez, kimisini boğup, kimisini parçaladıkları bir çiftlik vardı.

Fevzidede Mahallesi Tabakhaneler bölgesinde bulunan Erol Bora’ya ait çiftliğe, gece saatlerinde başıboş sokak köpekleri girdi. 65 küçükbaş, 32 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliği karıştıran köpeklerin verdiği zarar, gün ağırınca ortaya çıktı.

Sabah saatlerinde çiftliğe gelen Erol Bora, karşılaştığı korkunç manzara karşısında şok oldu. Sürü halinde çiftliğe saldırdığı belirtilen köpekler, 8 koyunu telef ederken, 13’ünü de çeşitli yerlerinden yaraladı.

Sokak köpeklerinin kuduz olmasından şüphelenen çiftlik sahibi, tüm hayvanlara aşı yaptırdı. Tarım Müdürlüğü yetkileri ve veterinerlerin çiftlikte incelemeler de bulunduğu olayda, poliste kamera kayıtlarını mercek altına aldı.

Polis kameraları inceliyor

Sokak köpeklerinin insanlar ve hayvanlar için giderek tehlikeli bir durum oluşturduğunu söyleyen çiftlik sahibi Bora, olaya ilişkin; “Maalesef gece saatlerinde çiftlikteki dama giren başıboş köpekler, koyunlarımıza büyük zarar verdi. Çiftlik çalışanımız sabah durumu bize aktarınca ilgili mercilere başvurumuzu yaptık. Köpekler 8 koyunu telef ederken, 13’ünü de yaraladı. Büyük ihtimalle yaralı hayvanları da kaybedeceğiz. Telef olan hayvanlarımızı, belediye kepçeleriyle gömdük. Kuduz korkusu yüzünden de tüm hayvanlarımızı aşılattık. Parayla değer biçilecek bir durum değil ama 60-70 bin TL’lik bir zararımız var. Polis, kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Köpeklerin sahipli olup olmadığı öğrenilecek. Sokaktaki bu başıboş hayvanların kontrol altına alınması gerekiyor. Bu konuda yetkilerden hassasiyet bekliyoruz” dedi.