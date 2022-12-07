Bursa’da silindir operasyonu: 14 silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Türkiye genelinde startını verdiği ‘Silindir’ operasyonu sonucu Bursa’da ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yapan 10 kişi gözaltına alınırken, 14 ruhsatsız silah ve 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

KOM Daire Başkanlığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri Bursa merkez ve İnegöl ilçesinde bulunan 10 ikamete eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan operasyon sonucu ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise, 14 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 275 adet fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.