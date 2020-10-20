Bursa’da şafak vakti 600 polisle drone destekli uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

Bursa’da 600 polisle şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Drone destekli yapılan operasyonda şehir adeta abluka altına alınırken, kapılar koçbaşlarıyla kırıldı. Operasyonda Özel Harekat, Narkotim, Çevik Kuvvet, Yunus, Asayiş ekiplerinden oluşan 600 polis görev alırken, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü il genelinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik soruşturma yürüttü. Ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçerek belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskın sonucu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Özel Harekat polislerinin yanı sıra, 600 polisin katıldığı operasyonda, ekipler tek tek şüphelilerin ikamet ettikleri adreslerin bulunduğu mahallelere yöneldi. Bursa’nın farklı mahallelerinde baskın yapan ekipler evlerin kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girdi. Uyuşturucu satıcıları baskına uykuda yakalanırken, ekiplerin ikamet ve araçlarda yaptığı aramalar sonucunda, 370 gram metamfetamin, 250 gram esrar, 30 gram kannabinoid, 3 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 20 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.