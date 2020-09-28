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Bursa’da otobüs şoförü ile yolcu arasındaki mesafe tartışması kameralara yansıdı
BURSA’DA BELEDİYE OTOBÜSÜ İLE YOLCU ARASINDA MESAFE TARTIŞMASI ÇIKTI, O ANLAR KAMERALARA YANSIDI.
Asayiş 28.09.2020, 11:01
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Bursa’da otobüs şoförü ile yolcu arasında mesafe tartışması çıktı, o anlar kameralara yansıdı.
Olay, şehir içinde seyir halinde bulunan belediye otobüsünde meydana geldi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kadın yolcu, şoförün fazla yolcu aldığını iddia ederek sitemde bulundu. Şoför, otobüsün arka tarafının boş olduğunu ve o tarafa doğru ilerlemesini istedi. Bunun üzerine kadın yolcu arka tarafın da dolu olduğunu belirtti. Bunun üzerine şoför, "Ayakta 4 kişi var, otobüsün ayakta yolcu alabilecek kapasitesi var. Aynı durumda sen olsaydın ve seni duraktan almasaydım ne yapardın?" diye sitemde bulundu. Diğer yolcuların da araya girmesiyle iki taraf sakinleştirilirken, otobüs şoförü yoluna devam etti.
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