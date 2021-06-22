Bursa’da öğrenci yurdunda korkutan yangın

Bursa’nın İnegöl ilçesinde öğrenci yurdunda yangın çıktı. Meraklı vatandaşlar sokağa döküldü.

Yangın öğle saatlerinde İnegöl ilçesinin Kemalpaşa Mahallesinde bulunan 3 katlı erkek öğrenci yurdunun çatısında meydana geldi. iddiaya göre, oksijen ile demir kesimi yapılırken, saat 16.30 sularında yangın çıktı. Öğrencilerin bulunmadığı sırada yurtta çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıdaki yangına merdivenli araçlarla ve içeriden müdahale edildi. Yangını fark eden mahalle sakinleri sokağa dökülerek meraklı gözlerle izledi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bir saatte söndürüldü. Yangın sonucu yurtta hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.