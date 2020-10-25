Son Dakika
Bursa’da liseli kızların erkek kavgası kamerada
BURSA'DA İKİ GRUP KIZIN SOKAK ORTASINDA TEKME TOKAT KAVGASI SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI
Asayiş 25.10.2020, 10:35 25.10.2020, 11:19
1
Bursa’da lise öğrencisi oldukları tahmin edilen iki grup kızın sokak ortasında tekme tokat kavgası kameraya yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Lise öğrencisi oldukları tahmin edilen iki kız grubu, sokakta iddiaya göre erkek arkadaş nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüşürken, yaşananlar kameraya yansıdı.
23°
sisli
Namaz Vakti 25 Ekim 2020
|İmsak
|05:55
|Güneş
|07:20
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:48
|Akşam
|18:17
|Yatsı
|19:36
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|5
|8
|5. Kasımpaşa
|6
|8
|6. Antalyaspor
|6
|8
|7. Göztepe
|6
|7
|8. Erzurumspor
|5
|7
|9. Sivasspor
|4
|7
|10. Başakşehir
|6
|7
|11. Gaziantep FK
|6
|7
|12. Hatayspor
|4
|7
|13. Konyaspor
|5
|6
|14. Kayserispor
|5
|6
|15. Çaykur Rizespor
|5
|5
|16. Trabzonspor
|5
|5
|17. Malatyaspor
|5
|5
|18. Denizlispor
|5
|5
|19. Beşiktaş
|4
|4
|20. Gençlerbirliği
|4
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|6
|14
|2. Samsunspor
|7
|14
|3. İstanbulspor
|6
|13
|4. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|5. Altınordu
|7
|13
|6. Adana Demirspor
|6
|11
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Adanaspor
|6
|9
|10. Bursaspor
|6
|7
|11. Balıkesirspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Bandırmaspor
|6
|5
|14. Menemen Belediyespor
|6
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|6
|4
|17. Eskişehirspor
|6
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leeds United
|6
|10
|5. Crystal Palace
|6
|10
|6. Chelsea
|6
|9
|7. Leicester City
|5
|9
|8. Arsenal
|5
|9
|9. Wolverhampton
|5
|9
|10. Tottenham
|5
|8
|11. West Ham
|6
|8
|12. Man City
|5
|8
|13. Southampton
|5
|7
|14. Newcastle
|5
|7
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|13
|2. Atletico Madrid
|5
|11
|3. Real Sociedad
|6
|11
|4. Villarreal
|6
|11
|5. Osasuna
|6
|10
|6. Getafe
|5
|10
|7. Elche
|5
|10
|8. Cádiz
|6
|10
|9. Granada
|5
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Athletic Bilbao
|6
|6
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3