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Bursa’da korkutan yangın

Bursa’da bir evde yangın meydana geldi. Yangın binada bulunan diğer evlere ve mobilya mağazasına sıçramadan söndürüldü.

Asayiş 26.07.2021, 09:42
Bursa’da korkutan yangın
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Bursa’da bir evde yangın meydana geldi. Yangın binada bulunan diğer evlere ve mobilya mağazasına sıçramadan söndürüldü.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli mahallesi’ne bağlı Fuat Kuşçuoğlu Caddesi’nde meydana geldi.

Altında mağazaların bulunduğu evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye 10 dakika içinde iki ayrı noktadan 3 itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekipleri evdeki yangını söndürürken, diğer binalara ve mağazalara sıçramaması büyük bir sıkıntıyı önledi.

Evde bulunanlar kendi imkanlarıyla uzaklaşırken herhangi bir can kaybının olmaması sevindirdi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.
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