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Bursa’da kontrolden çıkan minibüs önce bariyerlere çarptı ardından takla attı

Bursa’da kontrolden çıkan minibüs önce bariyerlere çarptı ardından takla atarak durabildi.

Asayiş 20.11.2020, 10:57
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Bursa’da kontrolden çıkan minibüs önce bariyerlere çarptı ardından takla attı
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Bursa’da kontrolden çıkan minibüs önce bariyerlere çarptı ardından takla atarak durabildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bursa-İzmir yolu Görükle mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki E.G. idaresindeki 06 BZL 647 plakalı minibüs kontrolden çıktı. Önce bariyerlere çarpan minibüs daha sonra takla atarak durabildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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