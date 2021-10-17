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Bursa’da kanala uçan araç takla attı, içindekiler burnu kanamadan kurtuldu

Bursa’nın İznik ilçesinde sulama kanalına uçarak takla atan otomobilin sürücüsü ve yanındaki 2 kişi, kazadan burnu kanamadan kurtuldu.

Asayiş 17.10.2021, 17:21
Bursa’da kanala uçan araç takla attı, içindekiler burnu kanamadan kurtuldu

Bursa’nın İznik ilçesinde sulama kanalına uçarak takla atan otomobilin sürücüsü ve yanındaki 2 kişi, kazadan burnu kanamadan kurtuldu.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İznik ilçesinde Ömerli ve Tacir mahalleleri yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 AAS 910 plakalı otomobil seyir halindeyken havanın da yağışlı olması sebebiyle kontrolden çıkarak zeytinliğe uçtu. İki zeytin ağacını devirerek takla atan araç, yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 3 kişinin sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Kazada yara almayan 3 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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