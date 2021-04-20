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Bursa’da kamyonun dorsesi üst geçide takılınca ortalık savaş alanına döndü
Bursa’da seyir halindeki kamyonun dorsesi üst geçide takılınca ortalık savaş alanına döndü.
Asayiş 20.04.2021, 11:58
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Bursa’da seyir halindeki kamyonun dorsesi üst geçide takılınca ortalık savaş alanına döndü.
Kaza, geçtiğimiz akşam Bursa-İzmir-İstanbul otoyolu altında bulunan yolda ilerleyen kamyonun dorsesi üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kupasından ayrılan dorse yola savruldu. Ortalık savaş alanına dönerken, arkadan gelen araçların durumu fark ederek durması sonucu muhtemel bir faciayı önlendiPolis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.