banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Masaj salonuna fuhuş operasyonu
Masaj salonuna fuhuş operasyonu
Fatih Terim: 3 - Abdullah Avcı: 2
Fatih Terim: 3 - Abdullah Avcı: 2
Google’ın kurucusundan gizli hava aracı: LTA’nın detayları belli oldu
Google’ın kurucusundan gizli hava aracı: LTA’nın detayları belli oldu
Hülya Atçı Nergis: Türkiye'de ev ve araba almak artık çok kolay
Hülya Atçı Nergis: Türkiye'de ev ve araba almak artık çok kolay

Bursa’da kamyonun dorsesi üst geçide takılınca ortalık savaş alanına döndü

Bursa’da seyir halindeki kamyonun dorsesi üst geçide takılınca ortalık savaş alanına döndü.

Asayiş 20.04.2021, 11:58
3
Bursa’da kamyonun dorsesi üst geçide takılınca ortalık savaş alanına döndü

Bursa’da seyir halindeki kamyonun dorsesi üst geçide takılınca ortalık savaş alanına döndü.

Kaza, geçtiğimiz akşam Bursa-İzmir-İstanbul otoyolu altında bulunan yolda ilerleyen kamyonun dorsesi üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kupasından ayrılan dorse yola savruldu. Ortalık savaş alanına dönerken, arkadan gelen araçların durumu fark ederek durması sonucu muhtemel bir faciayı önlendi

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
banner478
Yorumlar (0)
14°
parçalı az bulutlu