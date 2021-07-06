banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Çiftlik Bank davasında flaş gelişme! Gizlilik kararı verildi...
Çiftlik Bank davasında flaş gelişme! Gizlilik kararı verildi...
Piyasalarda son durum ne!
Piyasalarda son durum ne!
Yağış trafiği kilitledi, yüzde 69'a çıktı
Yağış trafiği kilitledi, yüzde 69'a çıktı
Soylu'dan Cumhuriyet'e 1 Milyon Liralık tazminat davası!
Soylu'dan Cumhuriyet'e 1 Milyon Liralık tazminat davası!

Bursa’da kaçak makaron operasyonu: 9 milyon 400 bin adet ele geçirildi

Bursa’da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 2 milyon 500 bin TL olan 9 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Asayiş 06.07.2021, 11:08
Bursa’da kaçak makaron operasyonu: 9 milyon 400 bin adet ele geçirildi

Bursa’da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 2 milyon 500 bin TL olan 9 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente kamyonla kaçak makaron getirileceği ihbarı üzerine operasyon başlattı.

A.K’nin kullandığı kamyonu Kestel ilçesi girişinde durduran ekipler, aracın kasasında 9 milyon 400 bin kaçak makaron buldu. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü A.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Yakalanan makaronların piyasa değerinin 2 milyon 500 bin TL olduğu belirtildi.
Yorumlar (0)
22°
orta şiddetli yağmur