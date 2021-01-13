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Bursa’da kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı
Bursa’da yapılan kaçak içki operasyonunda bir kişi gözaltına alınırken, 16 litre kaçak içki ele geçirildi.
Asayiş 13.01.2021, 15:25
Bursa’da yapılan kaçak içki operasyonunda bir kişi gözaltına alınırken, 16 litre kaçak içki ele geçirildi.Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Kestel ilçesinde bulunan ikamete baskın düzenlendi. Baskında A.P. isimli şahıs gözaltına alınırken, 16 litre kaçak içki ele geçirildi. Şüphelinin karakoldaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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