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Bursa’da insanlık ölmedi dedirten olay

Bursa’da bir kişi, denizin ortasında bulduğu tekneyi karaya çekerek sahibinde ulaştırdı.

Asayiş 11.10.2021, 11:44
Bursa’da insanlık ölmedi dedirten olay

Bursa’da bir kişi, denizin ortasında bulduğu tekneyi karaya çekerek sahibinde ulaştırdı.

Olay geçtiğimiz gün Gemlik ilçesinde yaşandı. Sabah saatlerinde Karacaali Mahallesinde ikamet eden Nedim Eroğlu isimli vatandaş, Gemlik Körfezinde sürüklenen tekneyi fark etti. Kendi teknesiyle sürüklenen teknenin yanına giden Nedim Eroğlu, teknenin yanına yaklaşarak kontrol etti. Almira 16 isimli teknenin paslanan karabinasının kırıldığını ve bağlı bulunduğu limandan akıntının etkisiyle uzaklaştığını anlayan Eroğlu, sürüklenen tekneyi karaya çekti ve sosyal medya hesabından teknenin bilgilerini paylaşarak, sahibini tanıyanların kendisine ulaşmasını istedi.

Nedim Eroğlu’nun sosyal medyadan paylaştığı bilgiler doğrultusunda beklenen cevap saatler sonra geldi. Teknenin sahibine ulaşan Eroğlu, ertesi gün teknenin sahibiyle buluşarak bulduğu tekneyi teslim etti.

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