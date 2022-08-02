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Bursa’da hareketli dakikalar: Ev sahibini rehin alan kiracı, polis memurunu pompalı tüfekle yaralayıp intihar etti

Bursa’da hareketli dakikalar: Ev sahibini rehin alan kiracı, polis memurunu pompalı tüfekle yaralayıp intihar etti

Asayiş 02.08.2022, 22:58
Bursa’da hareketli dakikalar: Ev sahibini rehin alan kiracı, polis memurunu pompalı tüfekle yaralayıp intihar etti

Bursa’da hareketli dakikalar: Ev sahibini rehin alan kiracı, polis memurunu pompalı tüfekle yaralayıp intihar etti

Bursa’nın Gürsu ilçesinde kavga ettiği ev sahibini rehin alan kiracı olaya müdahale eden bir polis memuruna pompalı tüfek ile ateş edip yaraladıktan sonra aynı tüfekle intihar etti.

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