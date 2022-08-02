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Bursa’da hareketli dakikalar: Ev sahibini rehin alan kiracı, polis memurunu pompalı tüfekle yaralayıp intihar etti
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretiyle ilgili olarak ABD’nin Çin Büyükelçisi Nicholas Burns, Çin Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.
Bursa’da hareketli dakikalar: Ev sahibini rehin alan kiracı, polis memurunu pompalı tüfekle yaralayıp intihar etti
Bursa’da hareketli dakikalar: Ev sahibini rehin alan kiracı, polis memurunu pompalı tüfekle yaralayıp intihar etti
Asayiş 02.08.2022, 22:58
Bursa’da hareketli dakikalar: Ev sahibini rehin alan kiracı, polis memurunu pompalı tüfekle yaralayıp intihar etti
Bursa’nın Gürsu ilçesinde kavga ettiği ev sahibini rehin alan kiracı olaya müdahale eden bir polis memuruna pompalı tüfek ile ateş edip yaraladıktan sonra aynı tüfekle intihar etti.