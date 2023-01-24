Bursa’da feci kaza: Otomobil ikiye bölündü, 3 kişi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve araçlardan birinin hurdaya döndüğü kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Çitli Mahallesi kavşağında meydana geldi. Bozüyük’ten Bursa istikametine seyir halinde olan Aydın Ş. (45) yönetimindeki 34 CNH 986 plakalı otomobil, kavşaktan manevra yapan Muhittin A. (53) yönetimindeki 16 KEN 32 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 16 KEN 32 plakalı aracın motor kısmı yola fırlarken, 34 CNH 986 plakalı otomobil ise şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu sürücüler ile 34 CNH 986 plakalı araçtaki yolcu Tarık Ö. (45) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Yaralılardan sürücü Muhittin A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.