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Bursa’da donmak üzere olan engelli adamı zabıta ekipleri kurtardı
Bursa’da soğuktan donmak üzere olan engelli adamı Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri kurtardı.
Asayiş 21.01.2021, 11:37
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Bursa’da soğuktan donmak üzere olan engelli adamı Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri kurtardı.Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Yeşil Mahallesinde bir marketin önünde duran ve konuşma engelli olduğu öğrenilen bir adamı fark eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri hemen müdahale etti. Ekipler engelli adamı araçlarına alarak Başaran Mahallesindeki ikametine, ailesinin yanına götürdü.