Bursa’da dolu hayatı felç etti
BURSA'NIN GEMLİK, ORHANGAZİ VE MUDANYA İLÇELERİNDE AKŞAM SAATLERİNDE YAĞAN ŞİDDETLİ DOLU HAYATI FELÇ ETTİ. FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDE YAĞAN DOLUDAN KORUNMAK İÇİN KÖPRÜ ALTLARINA VE BATÇIKLARA KAÇAN SÜRÜCÜLER YOLDA KALIRKEN, BALIKÇI BARINAKLARINDA TEKNELER BATMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ.
Bursa’nın Gemlik, Orhangazi ve Mudanya ilçelerinde akşam saatlerinde yağan şiddetli dolu hayatı felç etti. Fındık büyüklüğünde yağan doludan korunmak için köprü altlarına ve batçıklara kaçan sürücüler yolda kalırken, balıkçı barınaklarında tekneler batma tehlikesi geçirdi. Yollar dereye dönerken, denize düşen yıldırım ile birlikte vatandaşların panik hali kameralara yansıdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Bursa Valiliği, son 2 gündür şiddetli dolu yağışına karşı vatandaşları ikaz ediyordu. Şehrin bir çok bölgesinde vatandaşlar doludan araçlarını korumak için halı, kilim ve yorganlarla sarıp, mukavva kutularla adeta paketlemişti. Bugün akşam saatlerinde Gemlik, Orhangazi ve Mudanya ilçelerinde şiddetli dolu yağışı hayatı felç etti. Yollar dereye döndü.
Gemlik ilçesindeki balıkçı barınağında şiddetli yağış anı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Fındık büyüklüğünde şiddetli yağan dolu sebebiyle tekneler batma tehlikesi geçirirken, denize düşen yıldırım sebebiyle vatandaşlar büyük panik yaşadı. Araçları ile trafikte kalan sürücüler kendilerine köprü altı ve batçıklarda yer ararken, yolda ilerleyemeyen sürücüler trafiğin tıkanmasına sebep oldu.
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