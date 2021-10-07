banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
WhatsApp'tan sevindiren güncelleme!
WhatsApp'tan sevindiren güncelleme!
İŞKUR 130 bin personel alınacağını duyurdu
İŞKUR 130 bin personel alınacağını duyurdu
WhatsApp'ın çöküşü Telegram'a 50 milyon yeni kullanıcı kazandırdı
WhatsApp'ın çöküşü Telegram'a 50 milyon yeni kullanıcı kazandırdı
YouTube Music, arka planda müzik dinlemeyi ücretsiz hale getiriyor
YouTube Music, arka planda müzik dinlemeyi ücretsiz hale getiriyor

Bursa’da derede erkek cesedi bulundu

Bursa’da Geçit Deresi’nde dün akşam saatlerinde erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin, 10 gündür kayıp olarak aranan 55 yaşındaki İsmet Zengin’e ait olduğu tespit edildi.

Asayiş 07.10.2021, 10:49
Bursa’da derede erkek cesedi bulundu

Bursa’da Geçit Deresi’nde dün akşam saatlerinde erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin, 10 gündür kayıp olarak aranan 55 yaşındaki İsmet Zengin’e ait olduğu tespit edildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 gün önce Panayır Mahallesi’ndeki evinden çıkarak bir daha geri dönmeyen alzheimer hastası İsmet Zengin (55) kayıplara karıştı. İsmet Zengin’in eve gelmemesi üzerine yakınları, karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. İhbarı değerlendiren ekipler, Bursa’nın bir çok bölgesinde İsmet Zengin’i bulmak için çalışma başlattı. Dün akşam saatlerinde Geçit Su Arıtma Tesisi çalışanları, derede suyun üzerine çıkmış vaziyette bir erkek bedeni görüp, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, cesedin 10 gündür kayıp olarak aranan İsmet Zengin’e ait olduğunu tespit etti. Zengin’in cansız bedeni, savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1