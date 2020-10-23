Bursa’da ’damsız’ kavgası ölümle bitti
BURSA'DA MEKANA DAMSIZ GİRDİĞİ İÇİN DIŞARI ATILAN KİŞİ SİLAHLA GERİ GELİP İŞ YERİ SAHİBİNİ VURDU. YARALANAN İŞ YERİ SAHİBİ İSE BİR GÜN SONRA YANINA ALDIĞI ARKADAŞIYLA NURİ TOĞRUL'U GÖĞSÜNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ.
Bursa’da mekana ’damsız’ girdiği için dışarı atılan kişi silahla geri gelip iş yeri sahibini vurdu. Yaralanan iş yeri sahibi ise bir gün sonra yanına aldığı arkadaşıyla, Nuri Toğrul’u göğsünden bıçaklayarak öldürdü.
Olay, geçtiğimiz günlerde merkez Nilüfer ilçesinde bulunan M.T.’ye ait bir mekanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mekana eğlenmek için gelen Nuri Toğrul, içeri ’damsız’ girerek iddiaya göre çevresinde bulunan kişileri rahatsız etti. Mekan sahibi M.T. tarafından ikaz edildikten sonra dışarı çıkarılan Toğrul, pompalı tüfekle gelerek etrafa ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalar iş yeri sahibi M.T.’ye isabet etti.
Hastanede tedavi edildikten sonra taburcu olan M.T. yanına E.C.Ö.’yü de alarak Nuri Toğrul’u metro istasyonu çıkışında beklemeye başladı. Metrodan inen Toğrul ile iki kişi arasında sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi sonucu E.C.Ö. yanında getirdiği bıçakla Toğrul’u göğsünden yaraladı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Toğrul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli E.C.Ö.’yü ve mekan sahibi M.T.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde olayı itiraf eden E.C.Ö., M.T. ve beraberindeki iki kişiyle birlikte adliyeye sevk edildi.
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