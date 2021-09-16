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Bursa’da dalgın taksici yürekleri ağza getirdi

Bursa’da yolda seyir halindeyken şeridinden sapıp kaldırıma çıkan taksici başka bir aracın kamerasına yansıdı. Taksicinin cep telefonuyla oynadığı düşünülüyor.

Asayiş 16.09.2021, 09:50
Bursa’da dalgın taksici yürekleri ağza getirdi

Bursa’da yolda seyir halindeyken şeridinden sapıp kaldırıma çıkan taksici başka bir aracın kamerasına yansıdı. Taksicinin cep telefonuyla oynadığı düşünülüyor.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir otomobilin araç kamerasına yansıyan görüntülerde, sağ şeritte seyir halinde giden taksi bir anda kaldırıma doğru yanlamaya başladı. Kaldırıma çıkan taksi sürücüsü kaldırıma çıkmanın etkisiyle yaptığı müdahale sonucu tekrar yola dönmeyi başardı. Bu sırada arkasından gelen otomobil sürücüsünün ani fren yapmasıyla muhtemel bir kaza önlendi.

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