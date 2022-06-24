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Bursa’da boya fabrikası alev alev yandı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir kumaş boyası fabrikası alev alev yandı.

Asayiş 24.06.2022, 16:33
Bursa’da boya fabrikası alev alev yandı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir kumaş boyası fabrikası alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Mudanya ilçesi Işıklı Mahallesi’ndeki yol üzerinde kumaş boyası fabrikası saat 16.00 sıralarında yanmaya başladı. Çevreden alevleri ve siyah dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ulaşarak yangına müdahaleye başladı. Siyah dumanlar Mudanya Yeni Mahalle başta olmak üzere birçok yerden görüldü.

Yangına müdahale devam ederken, çıkış sebebinin ise elektrik kontağından olduğu iddia edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, ambulanslarda hazır bekletildi. Yol araç trafiğine de kapatıldı.

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