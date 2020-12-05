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Bursa’da at arabalı hırsız dehşet saçtı

Bursa’da at arabalı hırsız trafikte dehşet saçtı.

Asayiş 05.12.2020, 08:05
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Bursa’da at arabalı hırsız dehşet saçtı
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Bursa’da at arabalı hırsız trafikte dehşet saçtı.

Olay, sabah saatlerinde Bursa-Mudanya yolu üzerinde yaşandı. Bir cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, polisten kaçtığı iddia edilen at arabalı hırsız trafiğin en yoğun olduğu ana yolda terste gitmeye başladı. At arabası sonrasında bir araca çarparak durabildi.

Gözaltına alınan at arabası sürücüsü karakola götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
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