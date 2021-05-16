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Bursa’da 5. kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın 5. katından düşen adam hayatını kaybetti.

Asayiş 16.05.2021, 21:41
Bursa’da 5. kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın 5. katından düşen adam hayatını kaybetti.

Olay, Orhaniye Mahallesi’nde bulunan apartmanın 5. katında meydana geldi. Pencereden sarkan Sabri Güner (69), iddiaya göre dengesini kaybederek boşluğa düştü. Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşen adam feci şekilde hayatını kaybetti. Olayı duyup balkondan bakan ailesi büyük şok yaşadı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yaptıkları incelemede adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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