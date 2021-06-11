Bursa’da 5 ayda 28 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti

Kuralları hiçe sayan sürücüler ocak söndürmeye devam ediyor. 2021’in ilk 5 ayında meydana gelen 135 bin 900 trafik kazasında 717 kişi hayatını kaybetti, 78 bin 846 kişi yaralandı. Bursa’da ise 28 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 885 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, 2021 yılı Ocak- Mayıs dönemine ait kaza istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Mayıs ayında ülke genelinde meydana gelen 26 bin 534 kazada 179 kişi hayatını kaybetti. Yılın ilk 5 aylık döneminde ise 135 bin 900 trafik kazasında 717 kişi hayatını kaybetti, 78 bin 846 kişi yaralandı. Yılın ilk 5 aylık döneminde meydana gelen yaklaşık 58 bin 56 kazaya sürücü kusurları damga vurdu. 5 bin 88 kazaya yayalar, bin 692 kazaya araç kusurları, 259 kazaya yol ve 800 kazaya ise yolcu kusurları davetiye çıkardı.

Yılın ilk 5 ayındaki kazalardan bin 643’ü kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşirken, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere giren bin 582 sürücü de kazaya davetiye çıkardı. 2021’in Ocak - Mayıs dönemindeki 661 kazaya da alkol alıp direksiyon başına geçen sürücüler sebep oldu. Hatalı şerit değiştiren 279 sürücü de onlarca ocağın sönmesine sebep oldu.

Bursa’da 5 ayda 28 kişi öldü

Resmi verilere göre, Artvin, Kars, Ardahan, Karabük, Bayburt ve Muş’ta yılın ilk 5 ayında ölümlü kaza yaşanmadı. Aynı dönemde Ankara’da 32, Bursa’da 28, İstanbul’da 38 ve İzmir’de 42 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 2021’in ilk 5 ayında 2 bin 36 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa’da 4 bin 525 de maddi hasarlı kaza gerçekleşti. Bursa’da trafik kazalarında yaralanan 2 bin 885 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu. Öte yandan 5 aylık dönemde ülke genelinde 6 milyon 726 bin 716 sürücü ve yayaya ceza kesildi. Ocak - Mayıs döneminde alkol alıp direksiyona geçen 40 bin 796 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı. Çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 532 bin 775 araç ise trafikten men edildi.