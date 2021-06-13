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Bursa’da 2 katlı bina alevlere teslim oldu

Bursa’da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, diğer apartmanlara sıçramadan söndürüldü.

Asayiş 13.06.2021, 15:20
Bursa’da 2 katlı bina alevlere teslim oldu

Bursa’da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, diğer apartmanlara sıçramadan söndürüldü.

Olay, Bursa’nın Mudanya ilçesi Hasanbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın çatı katında başlayan yangın, alt katlara sıçradı. Alevlerin yükseldiği binaya bitişik olan apartmanlardaki vatandaşlar büyük korku yaşadı. Bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bitişik nizamdaki diğer apartmanlara sıçramadan yangın söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, binanın üst katı kullanılmaz hale geldi.
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