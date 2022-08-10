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Bursa itfaiyesi, 1 ayda 2 bin olaya müdahale etti

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Temmuz ayı asayiş raporunu yayımladı.

Asayiş 10.08.2022, 12:38
Bursa itfaiyesi, 1 ayda 2 bin olaya müdahale etti

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Temmuz ayı asayiş raporunu yayımladı.

Bursa’da 28 istasyonda 560 personel, 125 araçla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, Temmuz ayında bin 116’sı yangın, bin 34 arama kurtarma ve önleyici tedbir olmak üzere 2 bin 172 olaya müdahale etti. Olaylarla alakalı 118 itfaiye raporunun hazırlandığı Temmuz ayında, 16 denetim gerçekleştirildi.

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