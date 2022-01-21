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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gerçekleştirdiği basın toplantısında, "NATO, Rusya’ya karşı çalışıyor. Bu nedenle Rusya, NATO’nun doğuya ilerlemesine karşıdır" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Rusya, Ukrayna meselesine özel ilgi gösterilmesi gerektiğine inanıyor. Ancak Avrupa’nın güvenliği konusu Ukrayna meselesine indirgenmemeli."
Bursa-İstanbul otobanında korkutan yangın
Bursa-İzmir-İstanbul otoyolu üzerinde meydana gelen yangında bir kamyon küle döndü.
Asayiş 21.01.2022, 15:02
Bursa-İzmir-İstanbul otoyolu üzerinde meydana gelen yangında bir kamyon küle döndü.
Yangın, gece saatlerinde Bursa-İzmir-İstanbul otoyolu Mudanya kavşağı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, arıza yapan kamyon, sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alevlere teslim olan kamyon itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, kullanılamaz hale geldi. Yangınla alakalı tahkikat sürüyor.