Bursa Büyükşehir Belediyesi dolandırıcılara karşı uyardı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada pandemi desteği sağlanacağını belirten dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Destek Birimi ve Sağlık Bakanlığı’nın ismini kullanarak başvuran herkese pandemi desteği sağlanacağını belirten internet siteleri, dolandırıcılık faaliyeti yürütmektedir. Lütfen bu sitelere itibar etmeyiniz." denildi.