banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Lübnan, Ukrayna’dan çıkan tahıl gemisini kabul etmedi
Lübnan, Ukrayna’dan çıkan tahıl gemisini kabul etmedi
8 askerin katıl zanlısı PKK-KCK’lı terörist yakalandı
8 askerin katıl zanlısı PKK-KCK’lı terörist yakalandı
Trump’ın Florida’daki evinde FBI araması
Trump’ın Florida’daki evinde FBI araması
Nemanja Bjelica, Fenerbahçe’de
Nemanja Bjelica, Fenerbahçe’de

Burkina Faso’da patlama: 15 ölü

Burkina Faso’da yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 15 asker hayatını kaybetti.

Asayiş 09.08.2022, 21:05
Burkina Faso’da patlama: 15 ölü

Burkina Faso’da yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 15 asker hayatını kaybetti.

Burkina Faso’da peş peşe iki bombalı saldırı gerçekleştirildi. Ülkenin kuzeyindeki Bam eyaletinde askerlerin geçtiği yol üzerine yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 15 asker hayatını kaybetti. Olayın ardından ordudan yapılan açıklamada, askeri aracın gizli bir patlayıcının üzerinden geçmesi sonucu en az 15 askerin hayatını kaybettiği belirtilirken, "Bölgede kurtarma ve güvenlik operasyonları düzenlendiği sırada ikinci bir cihazın uzaktan etkinleştirilmesi sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti" denildi.

Açıklamada, ayrıca saldırının sorumluluğunu hiçbir grubun üstlenmediği, ancak faillerin belirlenmesi için soruşturmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Yorumlar (0)
28°
açık