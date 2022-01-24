Son Dakika
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: “Kıymetli hemşerilerim, ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın 08.00’e kadar durdurulmuştur”.
Burhaniye’de kırsal yollar tuzlanıyor
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde buzlanma riski olan karla kaplı köy yollarında tuzlama çalışmaları yapılıyor.
Asayiş 24.01.2022, 17:23
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde buzlanma riski olan karla kaplı köy yollarında tuzlama çalışmaları yapılıyor.
Burhaniye’de özellikle rakım olarak yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı sonrası buzlanan kırsal mahalle yollarında belediyesi tarafından tuzlama çalışmaları sürdürülüyor. Fen işlerine bağlı ekipler özellikle rakımı yüksek ve yolları uçurum olan Hacıbozlar kırsalında tuzlama çalışmaları yaparken, Kuyucak Mahallesi başta olmak üzere kardan dolayı kapanma tehlikesi olan yollarda grayderlerlerle yol açma çalışmalarını fasılasız sürdürüyor.