Burdur’daki cinayette 2 tutuklama

Burdur’un Bucak ilçesinde evinin önünde av tüfeğiyle açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 38 yaşındaki Gökhan Tombak’ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklandı.

Olay, 1 Aralık Perşembe günü gece saatlerinde Karaaliler köyünde meydana geldi. Gece yaşanan olaydan bir süre sonra yoldan geçen iki kişi, Gökhan Tombak’ın kanlar içinde yatar görüntüsünü fark etmeleri üzerine Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptıkları ilk incelemede Tombak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen İ.Ü, H.U, A.U ve E.T, çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma timleri tarafından yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Köy muhtarı Hasan U. ve Emrah T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.