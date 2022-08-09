Burdur’da yüksek hesap cinayetine 1 tutuklama

Burdur’un Bucak ilçesinde bir restoranda yüksek hesap yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerde biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kestel köyündeki bir restoranda müşteri B.A.K. (39), E.K. (29) ve A.Ç. (34) ile işletme sahipleri arasında iddiaya göre yüksek fiyat nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Büyüyen olay üzerine işletme sahiplerinden bir kişi av tüfeğiyle 3 müşteriye ateş açtı. Müşterilerden B.A.K., E.K. ve A.Ç. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, E.K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayati tehlikeleri bulunan B.A.K. ve A.Ç. Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşletme sahipleri Ş.Y. ve oğlu A.İ.T.Y. jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma karakolunda ifade işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Ş.Y., serbest bırakılırken, A.İ.T.Y, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan hayatını kaybeden E.K.’nin ve arkadaşlarının birlikte yemek yediği restoranda gelen bin 450 TL hesaba itiraz ettiği ve ardından yaşanılan tartışma sonucu olayın gerçekleştiği öğrenildi.