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Burdur’da orman yangını

Burdur’un Bucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 1.5 hektar alan kül oldu.

Asayiş 11.05.2021, 19:19
Burdur’da orman yangını

Burdur’un Bucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 1.5 hektar alan kül oldu.

Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyü, Sahil Mahallesi, Değirmendere mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmalarına Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne ait 1 arazöz ve Bucak Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 8 arazöz ile 80 kişilik yangın müdahale ekibi katıldı. Köylülerin de müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1.4 hektar alan kül olurken yangının çıkış nedeni ile ilgili kolluk kuvvetleri soruşturma çalışması başlattı. Köylülerin ve ekiplerin sıkı çalışması sonucu söndürülen yangında soğutma çalışmaları yapıldı.
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