Burdur’da 10 katlı binanın çatısında intihar girişimi

BURDUR ( İHA) – Burdur’un Bucak ilçesinde 10 katlı eski öğrenci yurdunun çatısına çıkan genç intihar girişiminde bulundu.

Olay, Bucak ilçesi Mehmet Akif Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.B. isimli bir genç 10 katlı eski öğrenci yurdunun çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İ.B.’yi çatıda gören vatandaşlar polis ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. Emniyet ekipleri, 10 katlı binanın etrafında tedbir alırken, olay yerine sağlık ekipleri ve Bucak Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bina etrafında şişme bot ile yerleştirerek tedbir aldı. Ardından Bucak Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Bucak İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çatıya çıkarak İ.B.’yi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık bir saatlik ikna çalışmalarının sonucunda İtfaiye Müdürü Sedat Çavdar, İ.B.’yi ikna ederek çatıdan indirdi.

6 ay önce de intihar girişiminde bulunmuştu

Mehmet Akif Mahallesi’nde 10 katlı eski öğrenci yurdunun çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan İ.B., 6 ay önce intihar girişiminde bulunmuştu. 8 Aralık 2020 tarihinde Bucak Kaymakamlığı çatısına çıkarak intihar girişimde bulunan İ.B., “Kimse bana iş vermiyor. Ayağım sakat. Kimse bana sahip çıkmıyor. Ben 12 yaşından bu tarafa sokaklarda büyüdüm. Bana işveren yok” diye bağırmış, uzun uğraşlar sonucu yine Bucak İtfaiye Müdürü Sedat Çavdar İ.B.’yi ikna etmişti.