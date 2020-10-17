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Bulgar savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

BULGARİSTAN DONANMASI'NA AİT 32 BORDA NUMARALI 'TSİBAR' ADLI SAVAŞ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI’NDAN GEÇTİ.

Asayiş 17.10.2020, 11:54 17.10.2020, 21:24
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Bulgar savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Bulgaristan Donanması’na ait 32 borda numaralı ’Tsibar’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı’na giriş yapan gemi, saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. ‘Dur yolcu’ yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol alan gemiye Türk Sahil Güvenlik Botu refakat etti.

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