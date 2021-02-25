Bulaşıcı hastalık kodundan Türkiye’ye giriş yasağı olan Suriyeli kadın yakalandı

Osmaniye’de düzensiz göçmenlerin batıya geçişini önlemek amacıyla yapılan kontrollerde G-78 bulaşıcı hastalık taşıma kodundan Türkiye’ye girişi yasak olan Suriyeli kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu üzerinden doğudan batıya geçiş sağlayan düzensiz göçmenlere yönelik denetim yaptı. Denetimler sırasında Kilis üzerinden Türkiye’ye yasa dışı yolarla girdiği tespit edilen N.M. isimli Suriyeli şahıs yakalandı. Emniyette tercüman eşliğinde alınan ifadesinde Suriyeli kadının G-78 bulaşıcı hastalık taşıma kodundan Türkiye’ye girişinin yasak olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından kadın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken savcılık talimatıyla araç şoförü A.H. hakkında ise göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı.