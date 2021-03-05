Büfeden çikolataları çaldı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de farklı tarihlerde 4 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan şahıs, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışması sonrasında çaldıkları ile birlikte yakalandı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, bir büfeye de giren zanlının çikolata çaldığı da görüldü.

Düzce’de korona virüs nedeniyle uygulanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması esnasında 4 farklı iş yerinde hırsızlık olayları meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerinde yapılan titiz çalışmalar sonrasında olayın şüphelisi M.Ç. isimli şahıs operasyonla yakalandı. Şahsın gösterdiği yer ve ikametinden iş yerlerinde çalınan malzemeler bulunarak sahiplerine teslim edildi. Şüpheli şahsın ayrıca çeşitli suçlardan 2 ayrı yakalama emri ile arandığı anlaşıldı. M.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.