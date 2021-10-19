Brezilya Donanması’na ait eğitim gemisi Ekvador’da köprüye çarptı

Brezilya Deniz Kuvvetleri’ne ait bir eğitim gemisi, Ekvador’da bir nehirde seyir halindeyken yaya köprüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle gemi alabora olmaktan kurtarılırken, gemiye eşlik eden römorkör battı.

Ekvador dün eşine az rastlanır bir deniz kazasına sahne oldu. Brezilya Deniz Kuvvetleri’ne ait Cisne Branco (Siyah Kuğu) eğitim gemisi, bir römorkör eşliğinde Ekvador’un batısında yer alan Guayas eyaletindeki limandan ayrıldı. Gemi, Guayas Nehri’nde seyir halindeyken Guayaquil şehrini Santay Adası’na bağlayan yaya köprüsüne yerel saatle 13.30 sıralarında çarptı. Çarpmanın etkisiyle gemi alabora olma tehlikesiyle karşı karşıya geldi ancak gemi devrilmekten son anda kurtuldu. Gemiye eşlik eden römorkör ise çarpmanın etkisiyle savrularak alabora oldu. Ekvador Donanması’ndan yapılan açıklamada, römorkörün sürüklendiği ve Guayas Nehri sularında battığı bildirilerek, “İlgili acil durum protokollerini etkinleştirdik ve ilgili birimlere gerekli yardımı sağlıyoruz” denildi.

Ulusal denizcilik otoritesinin, insan yaşamını korumak için aktif olarak çalıştığı belirtilen açıklamada, Guayas Nehri’nde Brezilya’ya ait Cisne Blanco gemisine yardım sağlarken batan römorkör nedeniyle tüm prosedürlerin devreye alındığı ifade edildi. Nehrin kirlenme ihtimalinin önüne geçebilmek için çevreleme bariyerlerinin derhal etkinleştirildiği aktarıldı. Ekvador Donanması ayrıca, enkaz halindeki römorkörü yeniden yüzdürmek için Deniz Piyadeleri’nden dalgıçlarla işbirliği yaptığını duyurdu.

Dün yaşanan olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, köprünün direklerinde maddi hasar meydana geldi. Gemi ve römorkörün alabora olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı anlar çevredekilerde paniğe neden oldu. Olayı sahilden izleyen kişiler söz konusu anları cep telefonu kameraları ile kaydederken, görüntüler sosyal medyada viral oldu. Olay hakkında soruşturma başlatılacağı bildirilirken, Brezilya eğitim gemisinin teknik inceleme için Yacht Club Rıhtımı’na transfer edildiği öğrenildi.

Yerel basında yer alan ön bilgilere göre, gemi bir tür teknik arıza sonucu ivmesini kaybederek akıntıya kapıldı.